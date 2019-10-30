  1. Пятый канал
  4. Липецкая школьница подозревается в организации жестокого убийства родителей

Липецкая школьница подозревается в организации жестокого убийства родителей

, 15:29 111

По версии следствия, несовершеннолетняя девушка подговорила своего возлюбленного учинить расправу над близкими людьми.

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Пятнадцатилетняя школьница из Липецкой области подозревается в организации убийства своих родителей. По версии следствия, девушка подговорила своего 22-летнего возлюбленного учинить жестокую расправу над близкими ей людьми, пишет сайт KP.RU.

Кровавая драма разыгралась в поселке Солидарность Елецкого района. Сообщается, что ночью школьница пустила в дом своего ухажера, который сначала зарезал ее мачеху, а потом набросился и на отца. Несмотря на полученные ранения, мужчине удалось вызвать скорую помощь и остаться в живых. Его супруга скончалась на месте происшествия до приезда врачей.

Вскоре после расправы парочку задержали. Правоохранители намерены проверить молодых людей на вменяемость.

Известно, что причиной страшной трагедии стала любовь. Несовершеннолетняя девушка мечтала жить со своим парнем отдельно от родителей, но ее отец был категорически против. Школьница неоднократно убегала из дома, но ее вновь и вновь возвращали.

Соседи предполагаемой организаторши преступления рассказали изданию, что девочка имела некоторые странности в поведении — часто не ночевала дома и устраивала отцу дебоши. Мужчина старался делать для дочери все возможное — обеспечивал необходимым, занимался лечением и возил в санатории. Родная мать подозреваемой живет с другим мужчиной и ждет ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.87
0.04 71.01
0.23
Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!

Последние новости

15:45
Чиновников хотят привлечь к ответственности за оскорбление граждан
15:41
Промоутер Моисеева рассказал, на что живет разбитый инсультом артист
15:29
Липецкая школьница подозревается в организации жестокого убийства родителей
15:17
«Колокол памяти»: в России вспоминают жертв политических репрессий
14:59
«Уже взлетаем»: Яременко о конфликте с актрисой Вележевой на борту самолета
14:51
«Лейблы уже не имеют смысла»: Фаворская высказалась о роспуске артистов MALFA

Сейчас читают

«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи
Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев