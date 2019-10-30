Липецкая школьница подозревается в организации жестокого убийства родителей

Пятнадцатилетняя школьница из Липецкой области подозревается в организации убийства своих родителей. По версии следствия, девушка подговорила своего 22-летнего возлюбленного учинить жестокую расправу над близкими ей людьми, пишет сайт KP.RU.

Кровавая драма разыгралась в поселке Солидарность Елецкого района. Сообщается, что ночью школьница пустила в дом своего ухажера, который сначала зарезал ее мачеху, а потом набросился и на отца. Несмотря на полученные ранения, мужчине удалось вызвать скорую помощь и остаться в живых. Его супруга скончалась на месте происшествия до приезда врачей.

Вскоре после расправы парочку задержали. Правоохранители намерены проверить молодых людей на вменяемость.

Известно, что причиной страшной трагедии стала любовь. Несовершеннолетняя девушка мечтала жить со своим парнем отдельно от родителей, но ее отец был категорически против. Школьница неоднократно убегала из дома, но ее вновь и вновь возвращали.

Соседи предполагаемой организаторши преступления рассказали изданию, что девочка имела некоторые странности в поведении — часто не ночевала дома и устраивала отцу дебоши. Мужчина старался делать для дочери все возможное — обеспечивал необходимым, занимался лечением и возил в санатории. Родная мать подозреваемой живет с другим мужчиной и ждет ребенка.

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