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Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга

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После вскрытия оказалось, что в животе убитой женщины находятся металлические пластинки и тряпки.

Фото: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov

В теле женщины, зверски убитой в квартире на улице Стасовой в Санкт-Петербурге, после вскрытия были обнаружены металлические пластинки и тряпки. В преступлении подозревается ее 12-летний ребенок, который, по предварительной версии следователей, поливал родительницу кипятком и вырезал части ее тела, а после продолжал играть с ее бездыханным телом и складывал туда мелкие предметы. Как пишут «Невские новости», мальчик представлял себя в роли хирурга.

Отмечается, что подозреваемый состоял на учете в психоневрологическом диспансере. У него наблюдались умственные отклонения. Незадолго до трагедии мальчик поджег дома шкаф с одеждой, а спустя некоторое время открыл краны с водой и учинил в квартире потоп.

По другой версии правоохранителей, женщина скончалась сама из-за проблем с печенью. Не исключается, что к моменту нанесения травм руками сына, она уже могла быть мертва. Также рассматривается вариант, что на женщину мог напасть ее супруг. Однако, по словам мужчины, он узнал о смерти жены от сына. Тот якобы подошел к нему и сказал, что его брат зарезал мать. После этого отец семейства находился в состоянии шока.

В момент инцидента в квартире в Красногвардейском районе Северной столицы, помимо погибшей, находилось три человека: два 12-летних брата-близнеца и их отец. Обстоятельства происшествия выясняются.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 105 УК РФ «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родители подозреваемого в убийстве мальчика приходили в школу пьяными.

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