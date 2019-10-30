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  4. «Зенит» разгромил «Томь» на матче Кубка России в Петербурге

«Зенит» разгромил «Томь» на матче Кубка России в Петербурге

, 21:56 Видео 408

Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksandr Kulebyakin; Instagram @olya_smily

Футбольный клуб «Зенит» разгромил «Томь» в матче 1/8 финала Кубка России. Игра, состоявшаяся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых.

Борьба двух команд развивалась довольно напряженно. С самого начала матча петербургский футбольный клуб начал атаковать. Счет открыл защитник Игорь Смольников, забивший мяч в ворота соперников на 13-минуте. Второе очко «Зениту» принес полузащитник Алексей Сутормин. В игре также отличились полузащитники Александр Ерохин и Олег Шатов.

В 1/16 Кубка России «Зенит» обыграл «Енисей» в Красноярске со счетом 2:1. В свою очередь, «Томь» разгромила «Тамбов» со счетом 4:0.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дзюба не попал в основу «Зенита» на матч против «Крыльев Советов».

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