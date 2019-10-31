«А Потап?..» Фото Каменских в компании темнокожего мужчины возмутило сеть

Настя Каменских опубликовала в Instagram фото с бэкстейджа нового клипа «Еlefante». Вирусный провокационный ролик набрал на Youtube более пяти миллионов просмотров менее чем за неделю. Скандальности контенту, помимо психоделичных образов, прибавил текст песни. Трек наполнен строчками с «двойным дном», например: «Мне нравится, как ты двигаешь хоботом».

Фотографией в компании темнокожего молодого человека с хоботом Настя Каменских поделилась в соцсети. Однако вместо восхищенных комплиментов и восторгов по поводу оригинальности певица нарвалась на волну критики.

«Меня одну этот мужик пугает?»

«Этот нос — это уродство!» — утверждают пользователи соцсети.

Instagram @kamenskux

Многие фанаты Насти Каменских возмутились не только образу человека с хоботом, но и всему клипу в целом.

«Ужас. Не поняла ни идеи и реализации. Шизофрения какая-то»;

«Извращенцы»;

«На меня клип жуть какую-то наводит», — написали фолловеры.

Некоторые поклонники напомнили поп-диве в комментариях о ее супруге музыканте Потапе. Возлюбленные сыграли свадьбу в мае этого года.

«А Потап?» — лаконично задал вопрос юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что образ Насти Каменской удивил поклонников.