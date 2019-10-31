  1. Пятый канал
  4. «Такая способная!» Кудрявцева показала развивающие занятия годовалой дочки

«Такая способная!» Кудрявцева показала развивающие занятия годовалой дочки

, 7:52 Видео 100

Маленькая Маша усердно выполняла все задания воспитателя, попутно очаровывая подписчиков звездной мамы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @leratv

Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram видео, на котором ее годовалая дочь Маша занимается с педагогом. Воспитатель просил наследницу теледивы выполнять различные задания: опускать предметы в маленькую прорезь, ловить шарики, определять цвета и осуществлять другие развивающие действия. Дошкольные упражнения пришлись малышке по вкусу — девочка постоянно улыбалась и иногда даже хихикала.

«Мои щеки любимые. Занимаемся», — подписала пост знаменитая мама.

Поклонники Леры Кудрявцевой и ее семьи были растроганы кадрами, на которых крохотная Маша сосредоточенно выполняет упражнения. Николай Басков, Анна Семенович и множество других знаменитостей похвалили усердную малышку в комментариях. Фанаты были щедры на комплименты ангелочку с бесконечно длинными ресницами, как никогда.

«Какая сладенькая»;

«Обаяшечка такая!»

«Такая способная! Такая маленькая и так занимается»;

«Солнышко такое! А улыбка мамина. Умничка, малепусечка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что годовалая дочь Леры Кудрявцевой утащила у матери сумку.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.87
0.04 71.01
0.23
Гороскоп на 31 октября: Рак, научитесь говорить «нет»!

Последние новости

8:32
Стало известно кодовое обозначение НАТО для российского Су-57
8:24
«А Потап?..» Фото Каменских в компании темнокожего мужчины возмутило сеть
8:16
Путин заявил об интересе Венгрии к «Турецкому потоку»
8:08
«Семейка Аддамс!» Ким Кардашьян показала фото с детьми в готичных нарядах
8:00
В центре Лондона обнаружили утечку токсичного вещества
7:52
«Такая способная!» Кудрявцева показала развивающие занятия годовалой дочки

Сейчас читают

«У меня просто шок»: Вележева о конфликте на борту самолета
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев