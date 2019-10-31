«Такая способная!» Кудрявцева показала развивающие занятия годовалой дочки

Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram видео, на котором ее годовалая дочь Маша занимается с педагогом. Воспитатель просил наследницу теледивы выполнять различные задания: опускать предметы в маленькую прорезь, ловить шарики, определять цвета и осуществлять другие развивающие действия. Дошкольные упражнения пришлись малышке по вкусу — девочка постоянно улыбалась и иногда даже хихикала.

«Мои щеки любимые. Занимаемся», — подписала пост знаменитая мама.

Поклонники Леры Кудрявцевой и ее семьи были растроганы кадрами, на которых крохотная Маша сосредоточенно выполняет упражнения. Николай Басков, Анна Семенович и множество других знаменитостей похвалили усердную малышку в комментариях. Фанаты были щедры на комплименты ангелочку с бесконечно длинными ресницами, как никогда.

«Какая сладенькая»;

«Обаяшечка такая!»

«Такая способная! Такая маленькая и так занимается»;

«Солнышко такое! А улыбка мамина. Умничка, малепусечка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что годовалая дочь Леры Кудрявцевой утащила у матери сумку.