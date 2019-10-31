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Пентагон показал штурм дома «Террориста № 1» аль-Багдади

, 6:17 Эфирная новость 105

В ходе рейда против аль-Багдади в общей сложности были уничтожены шесть членов ИГ*.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; 5-tv.ru

Пентагон опубликовал видео спецоперации по уничтожению лидера запрещенной организации ИГ* аль-Багдади. Кадры были сделаны беспилотником. Видно как несколько десятков военных пытаются штурмовать укрепление. Позже появилась информация, что террорист номер один подорвал себя вместе с двумя детьми, после чего на его убежище сбросили бомбы.

Других доказательств, кроме этого видео пока нет. Между тем, Дональд Трамп, который первым поспешил заявить об успехе операции опубликовал на своей странице в Twitter коллаж, где он вручает медаль служебной собаке, которая якобы первой проникла в бункер аль-Багдади.

Фото четвероного уже второй день появляется на страничке Трапмпа, видимо она увеличивает популярность. Впрочем, за пределами интернета рейтинг главы Белого дома стремительно падает. Нижняя палата Конгресса США сегодня начала процедуру импичмента президента. В рамках расследования депутаты вызвали экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. Однако он от дачи показаний отказался.

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