Онлайн-кассы призваны облегчить работу предпринимателям

Облегчить работу и предпринимателям, и контролирующим органам помогут онлайн-кассы. Больше не придется собирать бумажные чеки — вся информация о продажах будет храниться в электронном виде. Перейти на новую систему полностью бизнес должен уже в этом году, но для некоторых категорий сделали исключение.

Анна Воропай продолжит.

«Это у нас тирольский сорт сыра, он у нас получил серебряную медаль на конкурсе во Франции», — рассказывает Олег Сирота, владелец сыроварни.

А еще знаменитый русский пармезан, эмменталь, есть даже экзотические сорта для гурманов — пивной или винный. Учесть весь ассортимент все равно, что подсчитать, сколько в сыре дырок.

«У нас целые машины сыра исчезали. И только сейчас, благодаря внедрению современных технологий, современных онлайн-касс, мы смогли какой-то элементарный порядок навести», — говорит Олег Сирота.

Собирать и анализировать в деталях гигантские объемы данных не под силу ни одной системе. С онлайн-кассой можно с точностью до единицы понять, какой товар разлетелся мгновенно, а на какой пора делать скидку.

Отчет инспектору уходит моментально — с каждым пробитым чеком. Перед закрытием смены продавцу больше не нужно скрупулезно заполнять сразу две книги — кассовую и бухгалтерскую.

«Здесь он нам выдает суммарно все полностью, сколько по наличке, сколько по карте, сколько общий», — рассказывает продавец Роза Наседкина.

Когда выручка растет с каждым проданным десертом или тортом, подсчитать ее вручную куда сложнее, чем разобраться в работе онлайн-кассы. Интерфейс интуитивно понятен даже начинающему предпринимателю.

«Я ушла в декрет, в первый, потом во второй следом, и меня кондитерское дело засосало», — признается Татьяна Гаранова, владелец кондитерской студии.

И вот уже Татьяна разрывается между собственным цехом и магазином. За работой следит дистанционно — прямо со смартфона. С приложением для онлайн-касс бизнес — всегда под контролем.

Плюсы есть и для покупателей.

Собирать бумажные чеки больше не нужно — всю информацию о продажах онлайн-касса хранит в электронном виде. Здесь огромная база данных, причем кроме предпринимателя прямо сейчас ее видит еще и налоговая.

Когда каждая торговая операция у инспектора как на ладони — необходимость в постоянных проверках отпадает сама собой. А все налоги уходят только в казну, а не кому-то в карман. С этого года онлайн-кассы должны быть почти у всех предпринимателей, лишь для некоторых Госдума сделала исключение.

«Этот закон распространяется на индивидуальных предпринимателей, которые, первое — не имеют наемных работников, второе — реализуют товары собственного производства, либо выполняют работы, либо оказывают услуги», — поясняет Александр Сорокин, заместитель начальника управления контроля ФНС России.

В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса действует отсрочка до 1 июля 2021 года. После — сохранить ее смогут только самозанятые. Для остальных онлайн-касса станет обязательным помощником, который избавит от бумажной волокиты и освободит время для главного — развития бизнеса.

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