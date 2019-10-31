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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Никиты Лащенова

, 10:28 Эфирная новость 105

Мальчик родился с тяжелейшим пороком. Несколько сложных операций помогли лишь ненадолго отсрочить страшные последствия врожденного заболевания.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 291

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 7195 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Детские сердца» мы собираем деньги для трехлетнего Никиты. Его маленькое сердце работает буквально на износ. Мальчик родился с тяжелейшим пороком. Несколько сложных операций помогли лишь ненадолго отсрочить страшные последствия врожденного заболевания — Никиту может погубить даже легкая простуда. Малейшее осложнение и сердце может не выдержать нагрузки. Чтобы заставить сердце мальчика работать как часы нужна радикальная коррекция органа.

Такую операцию готовы сделать немецкие хирурги. Но все упирается в деньги — на спасение Никиты нужны 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Руслан Смыков продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об акции «День добрых дел» для Феди Черкасова.

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