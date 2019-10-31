На Пятом канале акция «День добрых дел» для Никиты Лащенова

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 7195 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Детские сердца» мы собираем деньги для трехлетнего Никиты. Его маленькое сердце работает буквально на износ. Мальчик родился с тяжелейшим пороком. Несколько сложных операций помогли лишь ненадолго отсрочить страшные последствия врожденного заболевания — Никиту может погубить даже легкая простуда. Малейшее осложнение и сердце может не выдержать нагрузки. Чтобы заставить сердце мальчика работать как часы нужна радикальная коррекция органа.

Такую операцию готовы сделать немецкие хирурги. Но все упирается в деньги — на спасение Никиты нужны 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Руслан Смыков продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об акции «День добрых дел» для Феди Черкасова.