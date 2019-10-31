Пенсионер надругался над пятиклассницей в лифте в Подмосковье

Пожилой мужчина несколько раз совершил действия сексуального характера в отношении пятиклассницы, учащейся в одной из школ подмосковного Серпухова. Как стало известно 5-tv.ru, с таким заявлением в полицию обратилась мать девочки.

62-летний не работающий пенсионер надругался над девочкой в лифте одного из домов, говорится в заявлении. В первый раз 11-летняя школьница не стала ничего рассказывать матери, однако затем все-таки призналась.

Следователи уже побывали на месте происшествия. Они начали проверку в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом (УПК).

Девочка растет в полной семье.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подмосковном педофиле, который надругался над 12-летней школьницей под видом врача. Также был опубликован фоторобот подозреваемого.