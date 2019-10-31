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  4. Экс-участница «Дома-2» шокировала подписчиков жуткой фотографией сестры

Экс-участница «Дома-2» шокировала подписчиков жуткой фотографией сестры

, 14:27 423

Виктория Романец опубликовала в Instagram фото сестры с окровавленным лицом.

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Фото, видео: Instagram @_viktoriya_14

Экс-участница телешоу Виктория Романец показала подписчикам в социальной сети страшный снимок родственницы, пишет Утро.ру. В кадре крупным планом видно окровавленное лицо девушки, выпученные от ужаса глаза и разбитая голова. Многие подписчики в Instagram были шокированы не только таким снимком, но и подписью к нему.

«Я убила сестру!.. Я взялась за старое!» — подписала фото звезда «Дома-2».

Instagram @_viktoriya_14

Потом Виктория поинтересовалась у фолловеров, готовы ли они «к самому жаркому празднику осени?», намекнув, что у сестры лишь качественный грим к Хэллоуину.

«Завтра каждая моя публикация будет нести провокационный характер и бурю негодований» — предупредила подписчиков экс-участница телешоу.

Многие пользователи социальной сети остались в шоке от идеи Романец.

«Это жесть»;

«О боже! Это же страшно»;

«Это жуть. Зря так шутите в этот ваш Хэллоуин. Какая-то нечисть это все»;

«И зачем отмечать этот сатанинский праздник», — отреагировали подписчики на страшное фото.

Однако большинству фолловеров бывшей участницы телестройки понравился праздничный «мейкап» родственницы звезды.

«Очень круто»;

«Круто, очень интересно»;

«Главное, что повеселились», — отметили пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что для празднования Хэллоуина, Александр Овечкин с женой нарядились тренером и рефери.

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