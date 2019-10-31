Джиган и Самойлова станут родителями в четвертый раз?

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова ждут пополнения в семье, пишет Super. Об этом якобы сообщили близкие друзья музыканта.

Однако звездная пара пока не торопится открыто рассказать общественности о возможной беременности девушки. Оксана публикует в Instagram архивные фото, где видна ее стройная фигура и плоский живот, а также делится семейными снимками c детьми. В профиле Джигана встречаются публикации с семейного отдыха и записи с концертов.

34-летний Джиган и 31-летняя Оксана Самойлова живут в браке семь лет и воспитывают троих дочерей — Ариелу, Лею и Майю. Возможно, в следующем году, девушка подарит мужу сына.

Ранее 5-tv.ru писал, что фолловеры беременной Анастасии Костенко гадают о поле будущего ребенка.