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«Не меняетесь!» Певица Натали показала, как выглядела 20 лет назад

, 14:36 Фото 212

Звезда выложила снимки с одного из выступлений в 1999 году.

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Фото, видео: Instagram @natali_star74

Певица Натали поделилась с поклонниками архивными фотографиями. На них звезда запечатлена во время подготовки к концерту 20 лет назад.

На снимках Натали готовят к выходу на сцену парикмахеры — девушке поправляют туго завитые локоны, собранные в два хвоста. На молодой исполнительнице черная плотная юбка в пол с большим разрезом, темная блузка с сине-зеленым принтом и кроссовки.

«20 лет назад. 1999 год. (Образ — Прим.ред.) для съемки концерта „Песня года-2000“», — объясняет женщина в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @natali_star74

Поклонники с большим удовольствием просмотрели старые фотографии. Фолловеры обратили внимание на то, что за два десятка лет их любимая артистка внешне совершенно не изменилась.

«Как будто и не было 20 лет — вообще не изменились.»

«Вы не меняетесь!»

«Кукла Натали! Вообще не изменились — такая же девочка-красоточка», — заявляют пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Натали прокатилась на гондоле по Венеции.

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