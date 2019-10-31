МО назвало видео «издевательств» над расстрелявшим солдат срочником провокацией

Министерство обороны России прокомментировало ранее опубликованное в сети видео, на котором якобы запечатлены издевательства над солдатом-срочником, расстрелявшим своих сослуживцев в войсковой части Забайкалья.

В ведомстве отметили, что кадры, распространенные изданием «Лента.ру», являются «грубейшей провокацией редакции» и к реальным событиям, происходившим в части 25 октября, не имеют никакого отношения.

«Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек не имеют никакого отношения к происшествию» , — пояснили в министерстве.

В Минобороны также добавили, что распространение в интернете фейковой информации заслуживает должной оценки соответствующих государственных структур.

В свою очередь, «Лента.ру» принесла извинения своим читателям за публикацию недостоверных материалов. В издании пояснили, что запись была сделана в 2016 году в екатеринбургской колонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солдат-срочник, открывший стрельбу по сослуживцам в воинской части, расположенной в Забайкальском крае, арестован.