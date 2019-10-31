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Фитнес-эксперт раскрыл секрет Решетовой

, 23:00 Видео 71

Модель стала мамой две недели назад и уже пришла в форму.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова 16 октября родила рэперу Тимати сына Ратмира. Девушке удалось спустя две недели прийти в форму. Она опубликовала видео в сторис в Instagram, где поделилась первыми достижениями в изменении своей фигуры. В облегающем платье модель показала подписчикам небольшой животик и пышную грудь.

«Две недели после родов. Мини-животик еще есть!» — подписала сторис модель.

Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский раскрыл секрет быстрого возвращения Решетовой в форму в комментарии TeleprogrammaPro. Специалист считает, что Анастасия соблюдала режим питания и не набрала много килограммов во время беременности. Также немаловажную роль играет генетика и предрасположенность к полноте. Модель до беременности имела потрясающие внешние данные, поэтому неудивительно, что ей удалось быстро вернуться в форму.

Ранее 5-tv.ru писал, что после родов грудь Анастасии Решетовой увеличилась до шестого размера.

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