Фитнес-эксперт раскрыл секрет Решетовой

Анастасия Решетова 16 октября родила рэперу Тимати сына Ратмира. Девушке удалось спустя две недели прийти в форму. Она опубликовала видео в сторис в Instagram, где поделилась первыми достижениями в изменении своей фигуры. В облегающем платье модель показала подписчикам небольшой животик и пышную грудь.

«Две недели после родов. Мини-животик еще есть!» — подписала сторис модель.

Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский раскрыл секрет быстрого возвращения Решетовой в форму в комментарии TeleprogrammaPro. Специалист считает, что Анастасия соблюдала режим питания и не набрала много килограммов во время беременности. Также немаловажную роль играет генетика и предрасположенность к полноте. Модель до беременности имела потрясающие внешние данные, поэтому неудивительно, что ей удалось быстро вернуться в форму.

Ранее 5-tv.ru писал, что после родов грудь Анастасии Решетовой увеличилась до шестого размера.