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  4. Терминатор возвращается! Как его приняли зрители? — репортаж

Терминатор возвращается! Как его приняли зрители? — репортаж

, 14:49 Эфирная новость 478

В прокате стартует фантастический боевик «Терминатор: темные судьбы».

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Фото, видео: Кадр из кинофильма "Терминатор: Темные судьбы", 5-tv.ru

Сегодня в прокате стартует фантастический боевик «Терминатор: темные судьбы» — новая часть франшизы Джеймса Кэмерона с 35-летней историей. Противостояние людей и киборгов из будущего по прогнозам аналитиков кинорынка сможет собрать 35 миллионов долларов.

Действие разворачивается 27 лет спустя. Арнольд Шварценнегер стал трезвее относиться к своему персонажу, добавив к брутальности еще и чувство юмора. Терминатор постарел — вернее, его внешний, органический облик. Но сам он по-прежнему в хорошей форме и готов помогать человечеству в борьбе с киллерами из жидкого метала.

На московскую премьеру фантастической ленты, что примечательно, пришли звезды шоу-бизнеса, певцы и артисты, которым уже за 30. Как принял свет новое пришествие Терминатора, рассказызывает Николай Никулин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьерный показ фильма «Терминатор: Темные судьбы» в Лос-Анджелесе пришлось отменить из-за страшных природных пожаров в Калифорнии.

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