Максим Фадеев о Наргиз: «Она всегда была караоке-певица»

Продюсер и композитор Макс Фадеев рассказал о сотрудничестве и расставании с певицей Наргиз Закировой. Подробностями он поделился в выпуске YouTube-шоу «Алена, блин».

Фадеев рассказал, что Наргиз была его фанаткой с 1992 года. У нее на груди даже вытатуирована его роспись. В 2010 году певица попросила у Фадеева петь его песни. Он позволил это делать на безвозмездной основе.

«За это никто не просил у них, у нее в частности, ни денег, ничего. Просто ей дали», — сказал он.

Продюсер также вспомнил, что изначально не хотел брать Наргиз, потому что она «возрастная» и нестандартно выглядит для массовой аудитории. В рамках работы над имиджем певицы ее одели в платье.

«Она всегда была караоке-певица. Всегда караоке-артистка. Она пела в ресторанах. Я постарался сделать ей репертуар. То есть сделать ее личностью с репертуаром. И ей все это нравилось», — заявил Фадеев.

Он также признался, что из-за продолжительной болезни в последнее время стал меньше внимания уделять Наргиз. Композитор рассказал, что она обсуждала с ним этот момент и говорила, что не хочет «по-плохому расходиться».

«Для меня проект Наргиз — это же документальный проект. Он для меня был минус 16 миллионов рублей за пять лет. То есть это минусовой для меня проект», — подвел итоги сотрудничества Фадеев.

Продюсер опроверг слова Закировой о том, что она дала одну тысячу концертов. Он назвал ее заявления «чушью полной», подчеркнув, что она дала «555 концертов ровно». За них певица получила на руки два с половиной миллиона долларов.

«У нас были отношения 50 на 50. Все, что заработали, мы раздали ее группе: 100 человек там, еще кто-то… Никто не запрещал иметь вот такие вот (широко расставляет руки — Прим. ред) составы коллективов. Хотя это было нерентабельно», — подытожил Фадеев.

5-tv.ru сообщал о расставании Наргиз с лейблом Фадеева в августе. После расторжения контракта певица сообщила, что во время сотрудничества ей казалось, будто она «в тюрьме». Позже Макс Фадеев заявил, что сам принял решение досрочно расторгнуть контракт с Закировой.