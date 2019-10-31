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  4. Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара лечился в наркодиспансере

Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара лечился в наркодиспансере

, 16:53 223

Предполагаемый виновник преступления — 36-летний Денис Поздеев — задержан. Ранее в его отношении был составлен протокол об административном правонарушении.

Фото: 5-tv.ru

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара, проходил лечение от алкогольной зависимости в невродиспансере. По предварительным данным, в момент нападения на ребенка с ножом мужчина также находился в состоянии опьянения.

На данный момент предполагаемый виновник преступления задержан. Обвинение предъявлено 36-летнему местному жителю Денису Поздееву. Он признался, что совершил убийство под воздействием галлюцинаций.

Как стало известно 5-tv.ru в 2017 году в отношении Поздеева был составлен протокол об административном правонарушении. Он подвергался ответственности в соответствии с частью первой, статьи 20.3 КоАП РФ за публичное демонстрирование нацисткой символики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время обыска у подозреваемого нашли листочки с информацией про этот детский сад.

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Видео с подозреваемым в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
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