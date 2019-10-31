Детские сады в Нарьян-Маре проверят после убийства шестилетнего мальчика

Губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский поручил в срочном порядке проверить все детские учреждения региона после убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара.

«Распорядился проверить в срочном порядке все детские учреждения на предмет их безопасности», — приводит слова чиновника ТАСС.

Семье погибшего власти окажут необходимую помощь.

31 октября стало известно, что мужчина нанес смертельное ранение мальчику во время «тихого часа» в детском саду. По факту преступления задержан 36-летний местный житель Денис Поздеев. Уголовное дело возбуждено в соответствии с пунктом «в» второй части статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с подозреваемым в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Задержанный Поздеев также рассказал, что «двигало» им при убийстве малыша.