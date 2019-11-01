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  4. Сына британского миллионера убили и спрятали в багажнике авто — фото

Сына британского миллионера убили и спрятали в багажнике авто — фото

, 0:44 Фото 36

Тело 34-летнего ветерана войны в Ираке обнаружено в автомобиле Lexus, брошенном под эстакадой в городе Анахайм в Калифорнии.

Фото: www.globallookpress.com

Сын британского миллионера найден убитым в автомобиле Lexus под эстакадой в городе Анахайм в Калифорнии. Тело 34-летнего ветерана войны в Ираке Адриана Бонара лежало в багажнике и было завернуто в брезент. Его обнаружили полицейские, когда приехали с эвакуатором забрать брошенную машину, сообщает Mirror. Это произошло 17 октября, но тело удалось опознать только сейчас. Однако у следователей пока нет подозреваемых в совершении этого преступления.

По данным издания, отец погибшего — 72-летний предприниматель Брайан Бонар. Он родился в Шотландии, а потом переехал в США, где держит несколько ресторанов.

Бывшего солдата похоронили с воинскими почестями в гробу, задрапированном американским флагом. Убитая горем семья основала фонд его имени для поддержки ветеранов, страдающих от посттравматического расстройства и злоупотребления наркотиками.

Twitter @wikiglobals

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Таиланде пропавшая 18 октября миллионерша была найдена в собственном холодильнике, причем тело было засыпано цементом.

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