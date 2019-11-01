Израиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Верховный суд Израиля постановил временно запретить экстрадицию гражданина России Алексея Буркова в Соединенные Штаты. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Таким образом высший судебный орган страны откликнулся на просьбу семьи осужденной в России за контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар. 31 октября родственники израильской девушки подали петицию в Высший суд против экстрадиции россиянина. Семья Наамы Иссахар надеется, что ее можно будет обменять на Алексея Буркова.

В 2015 году Алексей Бурков был арестован в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Израиль таким образом исполнил требование властей США, обвинявших россиянина в преступлениях, связанных с кибербезопасностью. С запросом на его экстрадицию к Иерусалиму обращались и российская, и американская стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Израиле подписали ордер на экстрадицию в США задержанного гражданина РФ Алексея Буркова.