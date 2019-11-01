Певица Каролина Куек, более известная публике как Ани Лорак, накануне одного из предстоящих концертов в Казахстане выложила на своей странице в Instagram фото, которое буквально пленило ее фанатов. Выразительный взгляд 41-летней знаменитости затронул «струны души» многих представителей мужской половины подписчиков.
«В предвкушении встречи с вами!» — обратилась к публике Ани Лорак.
На снимке исполнительница позирует у стены в белом наряде. Грудь женщины прикрывает легкий лиф. В кадре присутствует рука визажиста, будто художника, только что сделавшего заключительный мазок. Восхищение увиденным фолловеры по традиции выразили в десятках комментариев.
«Потрясающая!»
«Очаровательная!»
«Божественно красивая и талантливая!»
«Всегда шикарная в любом образе», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ани Лорак в белом платье вызвала подозрения в тайной свадьбе.