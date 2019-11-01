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«Очаровательная»: Выразительный взгляд Ани Лорак пленил фанатов — фото

, 9:00 Фото 2 109

Певица выложила в сеть снимок, сделанный накануне одного из предстоящих концертов в Казахстане.

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Фото, видео: Instagram @anilorak

Певица Каролина Куек, более известная публике как Ани Лорак, накануне одного из предстоящих концертов в Казахстане выложила на своей странице в Instagram фото, которое буквально пленило ее фанатов. Выразительный взгляд 41-летней знаменитости затронул «струны души» многих представителей мужской половины подписчиков.

«В предвкушении встречи с вами!» — обратилась к публике Ани Лорак.

Instagram @anilorak

На снимке исполнительница позирует у стены в белом наряде. Грудь женщины прикрывает легкий лиф. В кадре присутствует рука визажиста, будто художника, только что сделавшего заключительный мазок. Восхищение увиденным фолловеры по традиции выразили в десятках комментариев.

«Потрясающая!»

«Очаровательная!»

«Божественно красивая и талантливая!»

«Всегда шикарная в любом образе», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ани Лорак в белом платье вызвала подозрения в тайной свадьбе.

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