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  4. Суд арестовал подозреваемого в чудовищном убийстве ребенка в Нарьян-Маре

Суд арестовал подозреваемого в чудовищном убийстве ребенка в Нарьян-Маре

, 12:35 Видео 830

Мужчина причинил смертельное ножевое ранение мальчику во время «тихого часа».

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Фото, видео: СК РФ

Суд заключил под стражу подозреваемого в жутком убийстве шестилетнего ребенка в Нарьян-Маре. Во время допроса мужчина отказался давать показания. Сообщается, что в скором времени ему предъявят обвинение в совершенном преступлении.

Также задержан сотрудник ЧОП, который занимался охраной детсада, но по непонятной причине, допустил проход мужчины, который был в состоянии опьянения. Известно, что подозреваемый позвонил в домофон, а сотрудник охраны, не проверив личность пришедшего, свободно допустил его в учреждение. Мужчина вошел в комнату, где в этот момент спали дети, и, по версии следствия, убил шестилетнего ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у подозреваемого в страшном убийстве были обнаружены листовки с информацией про детский сад, где он совершил убийство. В момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У него были галлюцинации.

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