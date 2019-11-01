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Правоохранители задержали охранника, пустившего в детский сад предполагаемого убийцу

, 13:17 Эксклюзивное видео 117

Следователи возбудили против сотрудника охранного предприятия в Нарьян-Маре уголовное дело.

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Фото, видео: ВКонтакте @nao24, 5-tv.ru

Правоохранители задержали охранника детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре, который пустил в здание учреждения убийцу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Задержанный работал в охранном предприятии (ОП) «Святогоръ». В его обязанности входила охрана помещений детского сада, однако он допустил вход в учреждение нетрезвого мужчины.

Охранник не вышел из своей комнаты, чтобы проверить личность звонившего в домофон мужчину. Он дистанционно открыл ему входную дверь, приняв того за родителя одного из детей.

Против охранника возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для лиц младше 6 лет, что привело к смерти по неосторожности (часть вторая статьи 238 УК РФ — Прим. ред).

Как сообщал 5-tv.ru ужасная трагедия произошла 31 октября. По версии следствия, пьяный мужчина пробрался в детский сад и ударил шестилетнего мальчика ножом в шею. Подозреваемого в убийстве ребенка уже арестовали.

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