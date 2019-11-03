  1. Пятый канал
  4. Гороскоп на 3 ноября: Тельцы, вы — секс-бомбы!

Гороскоп на 3 ноября: Тельцы, вы — секс-бомбы!

, 3:33 31

Некоторым знакам 3 ноября зодиака придется разобраться в отношениях близкими, а кому-то — в отношениях с собой.

Фото: 5-tv.ru

Тельцы, вы чертовы секс-бомбы! Овны, пришло время проститься с тем, что причиняет боль. Рыбы, сегодня на вас большая ответственность.

♈ Овен

Прощаться редко бывает легко, но это именно то, что вам нужно сделать в данный момент. Любите себя достаточно сильно, чтобы уйти от людей и ситуаций, которые вызывают у вас душевную боль. Только отпустив то, что не ваше, вы сможете освободить место для нового. Спойлер: трава на самом деле зеленее с другой стороны. Доверьтесь потоку жизни и тому, что он открывает вам.

Космический совет: доверьтесь потоку жизни.

♉ Телец

Мы принадлежим к обществу, в котором удовольствие и боль являются синонимами, так что вам придется «покаяться в своих грехах», в том числе и сексуальных. Ну, если вы понимаете, на что намекают звезды. Но что, если удовольствие — это наше божественное право? А Вселенная просто хочет, чтобы мы были счастливы и грелись в этом посткоитальном сиянии? Тельцы, вы чувственны как никогда!

Космический совет: только не забудьте о контрацепции!

♊ Близнецы

Эмпатия — это способность понимать и разделять чувства другого человека. Близнецы, забавно, что вы — самая доброжелательность и чуткость с незнакомцами, но крайне резки с ближними. Помните, что каждый переживает свои собственные испытания и невзгоды — как и вы. Держите свои суждения при себе. Дар безусловной любви способен трансформировать любые отношения.

Космический совет: проявите эмпатию к ближним.

Иларионов день: что можно и категорически нельзя делать 3 ноября

♋ Рак

Нет единого способа докричаться до Вселенной. Найдите метод и людей, которые будут вам близки. Раки, вы всегда знали, что в существовании есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Также сегодня стоит прислушиваться к интуиции — она подскажет верный путь.

Космический совет: доверьтесь интуиции.

♌ Лев

Когда колесо фортуны поворачивается в вашу пользу, в вашу дверь стучатся золотые возможности. Слава и богатство будут вашими, если вы правильно разыграете свои карты. Львы, вы заслуживаете каждый кусочек изобилия, которое вы привлекаете прямо сейчас. Позвольте себе получить то, что Вселенная посылает вам. Загадайте желание и верьте, что оно будет исполнено со временем.

Космический совет: грамотно используйте свои преимущества.

♍ Дева

Конец одного и начало другого происходят одновременно. В этом и смысл. Сосредоточение внимания на том, что происходит — ключ к движению вперед. Дева, если удача работает на вас, вы будете удивлены во многих других отношениях. В то же время, вы не хотите оставлять вещи незаконченными. Сосредоточьтесь на том, чтобы связать свободные концы.

Космический совет: погрузитесь в момент и живите им.

♎ Весы

Весы, ваши отношения могут рушиться под тяжестью ваших нереалистичных ожиданий. Сделайте шаг назад и оцените свои действия и слова. Вы необычайно суровы по отношению к людям, которых любите? Дайте людям время и пространство, в котором они нуждаются. А пока сфокусируйтесь на том, чтобы быть вашим собственным роком.

Космический совет: дайте любимым людям время и личное пространство.

♏ Скорпион

Вы действительно думаете, что можете освободить место для нового, не прощая прошлого? Все связано, Скорпион. Если вы продолжите действовать на основе старых парадигм, вы не найдете в себе сил, необходимых для продвижения. Допустим, вы преуспеваете в создании пространства для чего-то совершенно нового. Но что происходит после? Вы будете проецировать незаконченные эмоции на другого.

Космический совет: разорвите цикл раз и навсегда.

♐ Стрелец

Выходные были сделаны для отдыха! Чем заняться сегодня: найдите время для своего особенного человека. Нет ничего лучше, чем ужин при свечах при лунном свете, чтобы подчеркнуть вашу внутреннюю романтику. Ищете более приватную обстановку? Стол на двоих у вас дома — тоже прекрасная идея, Стрельцы.

Космический совет: время свиданий!

♑ Козерог

Универсальная истина: вы мудрее всех в комнате. Разбудите своих внутренних ФБР-овцев и докопайтесь до сути всех происходящих вокруг вас процессов. Возможно, это будет не так просто, но этим вы можете спасти всех от драмы.

Космический совет: настало время поиграть в детектива.

♒ Водолей

Вперед и вперед, Водолеи. Нет времени оглядываться назад. Нет времени оплакивать то, что подходит вам, лучше, чем вы когда-либо могли себе представить. Сделайте гигантский прыжок в будущее, о котором вы всегда мечтали. Что касается страхов и неуверенности, предайте их священному огню. Вы знаете, что здесь действует божественная сила.

Космический совет: пора двигаться вперед.

♊ Рыбы

С большой властью приходит большая ответственность. Важное решение может потребовать вашего немедленного внимания. Рассмотрите все аргументы. Тщательно взвесьте все за и против. Учитывая, что результат влияет на жизнь многих других, нужно принять хорошо обоснованное решение.

Космический совет: помните об ответственности за последствия ваших действий.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 3 ноября: Тельцы, вы — секс-бомбы!

Последние новости

3:33
Гороскоп на 3 ноября: Тельцы, вы — секс-бомбы!
2:22
В Москве убит начальник ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиев — что известно к этому часу
1:49
Захарова раскритиковала «зверье» из Одессы за осквернение мемориала Жукову
1:15
Иларионов день: что можно и категорически нельзя делать 3 ноября
0:50
Видео: убийца выпустил пять пуль в главу ЦПЭ Ингушетии
0:34
Стало известно, кто был третьим в машине с братьями Эльджаркиевыми

Сейчас читают

Иларионов день: что можно и категорически нельзя делать 3 ноября
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября
«Сыночек повзрослел»: сын Эвелины Бледанс шокировал маму самостоятельностью

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев