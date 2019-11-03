Тельцы, вы чертовы секс-бомбы! Овны, пришло время проститься с тем, что причиняет боль. Рыбы, сегодня на вас большая ответственность.

♈ Овен

Прощаться редко бывает легко, но это именно то, что вам нужно сделать в данный момент. Любите себя достаточно сильно, чтобы уйти от людей и ситуаций, которые вызывают у вас душевную боль. Только отпустив то, что не ваше, вы сможете освободить место для нового. Спойлер: трава на самом деле зеленее с другой стороны. Доверьтесь потоку жизни и тому, что он открывает вам.

Космический совет: доверьтесь потоку жизни.

♉ Телец

Мы принадлежим к обществу, в котором удовольствие и боль являются синонимами, так что вам придется «покаяться в своих грехах», в том числе и сексуальных. Ну, если вы понимаете, на что намекают звезды. Но что, если удовольствие — это наше божественное право? А Вселенная просто хочет, чтобы мы были счастливы и грелись в этом посткоитальном сиянии? Тельцы, вы чувственны как никогда!

Космический совет: только не забудьте о контрацепции!

♊ Близнецы

Эмпатия — это способность понимать и разделять чувства другого человека. Близнецы, забавно, что вы — самая доброжелательность и чуткость с незнакомцами, но крайне резки с ближними. Помните, что каждый переживает свои собственные испытания и невзгоды — как и вы. Держите свои суждения при себе. Дар безусловной любви способен трансформировать любые отношения.

Космический совет: проявите эмпатию к ближним.

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♋ Рак

Нет единого способа докричаться до Вселенной. Найдите метод и людей, которые будут вам близки. Раки, вы всегда знали, что в существовании есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Также сегодня стоит прислушиваться к интуиции — она подскажет верный путь.

Космический совет: доверьтесь интуиции.