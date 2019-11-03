Тельцы, вы чертовы секс-бомбы! Овны, пришло время проститься с тем, что причиняет боль. Рыбы, сегодня на вас большая ответственность.
♈ Овен
Прощаться редко бывает легко, но это именно то, что вам нужно сделать в данный момент. Любите себя достаточно сильно, чтобы уйти от людей и ситуаций, которые вызывают у вас душевную боль. Только отпустив то, что не ваше, вы сможете освободить место для нового. Спойлер: трава на самом деле зеленее с другой стороны. Доверьтесь потоку жизни и тому, что он открывает вам.
Космический совет: доверьтесь потоку жизни.
♉ Телец
Мы принадлежим к обществу, в котором удовольствие и боль являются синонимами, так что вам придется «покаяться в своих грехах», в том числе и сексуальных. Ну, если вы понимаете, на что намекают звезды. Но что, если удовольствие — это наше божественное право? А Вселенная просто хочет, чтобы мы были счастливы и грелись в этом посткоитальном сиянии? Тельцы, вы чувственны как никогда!
Космический совет: только не забудьте о контрацепции!
♊ Близнецы
Эмпатия — это способность понимать и разделять чувства другого человека. Близнецы, забавно, что вы — самая доброжелательность и чуткость с незнакомцами, но крайне резки с ближними. Помните, что каждый переживает свои собственные испытания и невзгоды — как и вы. Держите свои суждения при себе. Дар безусловной любви способен трансформировать любые отношения.
Космический совет: проявите эмпатию к ближним.
Иларионов день: что можно и категорически нельзя делать 3 ноября
♋ Рак
Нет единого способа докричаться до Вселенной. Найдите метод и людей, которые будут вам близки. Раки, вы всегда знали, что в существовании есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Также сегодня стоит прислушиваться к интуиции — она подскажет верный путь.
Космический совет: доверьтесь интуиции.
♌ Лев
Когда колесо фортуны поворачивается в вашу пользу, в вашу дверь стучатся золотые возможности. Слава и богатство будут вашими, если вы правильно разыграете свои карты. Львы, вы заслуживаете каждый кусочек изобилия, которое вы привлекаете прямо сейчас. Позвольте себе получить то, что Вселенная посылает вам. Загадайте желание и верьте, что оно будет исполнено со временем.
Космический совет: грамотно используйте свои преимущества.
♍ Дева
Конец одного и начало другого происходят одновременно. В этом и смысл. Сосредоточение внимания на том, что происходит — ключ к движению вперед. Дева, если удача работает на вас, вы будете удивлены во многих других отношениях. В то же время, вы не хотите оставлять вещи незаконченными. Сосредоточьтесь на том, чтобы связать свободные концы.
Космический совет: погрузитесь в момент и живите им.
♎ Весы
Весы, ваши отношения могут рушиться под тяжестью ваших нереалистичных ожиданий. Сделайте шаг назад и оцените свои действия и слова. Вы необычайно суровы по отношению к людям, которых любите? Дайте людям время и пространство, в котором они нуждаются. А пока сфокусируйтесь на том, чтобы быть вашим собственным роком.
Космический совет: дайте любимым людям время и личное пространство.
♏ Скорпион
Вы действительно думаете, что можете освободить место для нового, не прощая прошлого? Все связано, Скорпион. Если вы продолжите действовать на основе старых парадигм, вы не найдете в себе сил, необходимых для продвижения. Допустим, вы преуспеваете в создании пространства для чего-то совершенно нового. Но что происходит после? Вы будете проецировать незаконченные эмоции на другого.
Космический совет: разорвите цикл раз и навсегда.
♐ Стрелец
Выходные были сделаны для отдыха! Чем заняться сегодня: найдите время для своего особенного человека. Нет ничего лучше, чем ужин при свечах при лунном свете, чтобы подчеркнуть вашу внутреннюю романтику. Ищете более приватную обстановку? Стол на двоих у вас дома — тоже прекрасная идея, Стрельцы.
Космический совет: время свиданий!
♑ Козерог
Универсальная истина: вы мудрее всех в комнате. Разбудите своих внутренних ФБР-овцев и докопайтесь до сути всех происходящих вокруг вас процессов. Возможно, это будет не так просто, но этим вы можете спасти всех от драмы.
Космический совет: настало время поиграть в детектива.
♒ Водолей
Вперед и вперед, Водолеи. Нет времени оглядываться назад. Нет времени оплакивать то, что подходит вам, лучше, чем вы когда-либо могли себе представить. Сделайте гигантский прыжок в будущее, о котором вы всегда мечтали. Что касается страхов и неуверенности, предайте их священному огню. Вы знаете, что здесь действует божественная сила.
Космический совет: пора двигаться вперед.
♊ Рыбы
С большой властью приходит большая ответственность. Важное решение может потребовать вашего немедленного внимания. Рассмотрите все аргументы. Тщательно взвесьте все за и против. Учитывая, что результат влияет на жизнь многих других, нужно принять хорошо обоснованное решение.
Космический совет: помните об ответственности за последствия ваших действий.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября.