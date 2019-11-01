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  4. Фанаты группы «Алиса» смогут получить новый альбом в начале ноября

Фанаты группы «Алиса» смогут получить новый альбом в начале ноября

, 15:25 227

Пластинку ленинградских рок-музыкантов послушают только те, кто пожертвовал деньги на запись.

Фото: ТАСС/Никольский Алексей

Группа «Алиса» объявила о выходе нового альбома «Посолонь» на официальной странице ВКонтакте. Деньги на запись пластинки присылали поклонники со всей России на краудфандинговой платформе.

«Вы сможете получить альбом „Посолонь“ на CD и виниле, с автографами и без, а также футболки и приглашения на московский концерт», — написано в публикации.

«Посолонь» смогут послушать только те, кто вкладывался в развитие проекта. Фанаты музыкального коллектива собрали для записи огромную сумму — 17,4 миллиона рублей. Ленинградские рок-музыканты объявили, что пункт самовывоза начнет работу 6 ноября. Через несколько дней после этого посылки с пластинкой и мерчем начнут отправлять в регионы России и за рубеж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после драки на концерте группы «Алиса» в Череповце задержаны почти 30 человек.

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