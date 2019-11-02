«Муся, у меня это пятый»: Муж Симоньян попросил не учить его нянчиться с дочкой

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram трогательное фото. На снимке супруг журналистки кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян нянчится с новорожденной дочкой Маро. Малышка появилась на свет около двух недель назад.

На фотографии отец любуется младенцем, завернутым в одеялко. Однако сердцу матери не было покоя, и она попросила мужа придерживать малышке голову. В публикации Маргарита Симоньян поведала подписчикам о том, что ответил муж на ее обеспокоенный комментарий.

«Муся, у меня это пятый!» — заявил нервничающей журналистке супруг.

Instagram @_m_simonyan_

Поклонники звездной четы были растроганы нежным кадром папы и дочки. Фанаты Симоньян и Кеосаяна оставили в комментариях множество сентиментальных сообщений. Пользователи соцсети желали семье здоровья, счастья и благополучия.

«Такой счастливый!»

«Сколько нежности, тепла, радости!»

«Самые трогательные и смешные люди — папы с дочками», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочку Маргариты Симоньян назвали в честь родственницы.