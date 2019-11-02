  1. Пятый канал
  4. Cadillac Escalade и Porsche Cayenne угнали у двух безработных в Петербурге

Cadillac Escalade и Porsche Cayenne угнали у двух безработных в Петербурге

, 11:21 56

Автомобили общей стоимостью 8,5 миллиона рублей похитили из разных районов города при схожих обстоятельствах.

Фото: ТАСС/Axel Heimken

У двух безработных похитили дорогостоящие внедорожники в Северной столице, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Обе кражи произошли 1 ноября при схожих обстоятельствах.

В отделение полиции по Петроградскому району обратился молодой человек 1989 года рождения. Официально нигде не работающий мужчина заявил, что у одного из домов по Каменноостровскому проспекту неизвестный похитил у него автомобиль Cadillac Escalade стоимостью 3,5 миллиона рублей. Машина находилась в пользовании у потерпевшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Спустя несколько часов в тот же день в Выборгском районе города, у дома по улице Ивана Фомина украли джип Porsche Cayenne. Цена элитной иномарки — пять миллионов рублей. О случившемся правоохранителям рассказала заявительница 1977 года рождения, также нигде не работающая. Уголовное дело по этому факту уже возбуждено. Правоохранители разместили ориентировки на машины и расследуют обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве обокрали элитный спорткар сестры Влада Топалова.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 2 ноября: Стрельцы, расправьте крылья!

Последние новости

12:16
Самолет, летящий на Мальдивы из Москвы, вернулся в аэропорт из-за неисправности двигателя
12:06
Самолет рейса «Москва — Баку» сел на запасном аэродроме из-за трещины на лобовом стекле
12:01
Камеры сняли, как автомобиль «впечатал в стену» мужчину на парковке мэрии в Москве
11:55
Кристина Асмус отказалась от претензий к авторам своего фото на надгробии
11:44
Иномарка протаранила пешехода на парковке московской мэрии
11:30
Квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Москве

Сейчас читают

Бледанс в тюрбане сравнили с Шамаханской царицей — фото
Гороскоп на 2 ноября: Стрельцы, расправьте крылья!
Родительская суббота: Что можно и нельзя делать 2 ноября

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев