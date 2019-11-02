Cadillac Escalade и Porsche Cayenne угнали у двух безработных в Петербурге

У двух безработных похитили дорогостоящие внедорожники в Северной столице, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Обе кражи произошли 1 ноября при схожих обстоятельствах.

В отделение полиции по Петроградскому району обратился молодой человек 1989 года рождения. Официально нигде не работающий мужчина заявил, что у одного из домов по Каменноостровскому проспекту неизвестный похитил у него автомобиль Cadillac Escalade стоимостью 3,5 миллиона рублей. Машина находилась в пользовании у потерпевшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Спустя несколько часов в тот же день в Выборгском районе города, у дома по улице Ивана Фомина украли джип Porsche Cayenne. Цена элитной иномарки — пять миллионов рублей. О случившемся правоохранителям рассказала заявительница 1977 года рождения, также нигде не работающая. Уголовное дело по этому факту уже возбуждено. Правоохранители разместили ориентировки на машины и расследуют обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве обокрали элитный спорткар сестры Влада Топалова.