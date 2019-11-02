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  4. Пенсионер застрелил свою жену после ссоры в Москве

Пенсионер застрелил свою жену после ссоры в Москве

, 10:46 14

Врачи боролись за жизнь пожилой женщины, но спасти ее не удалось.

Фото: ТАСС/ZEUS

Семейная драма закончилась смертью пожилой женщины в Москве 1 ноября. Об этом сообщает ОМВД России по району Хорошево-Мневники.

Трагедия произошла на улице Генерала Глаголева в одном из домов. По версии следствия, муж погибшей выстрелил ей в голову из пистолета после возникшей между ними ссоры. Пострадавшую доставили в лечебное учреждение, но спасти ее жизнь медикам не удалось.

Подозреваемый в расправе над супругой задержан.

Правоохранители работают на месте преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тела двух мужчин обнаружили в подъезде дома в Петербурге.

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