Появилось видео из парадной Петербурга, где обнаружили тела двух мужчин. Жуткая история произошла в доме на улице Будапештской во Фрунзенском районе города.

Как уточняет сайт 78.ru, предположительно причиной их смерти стала передозировка наркотиками. Вероятно, компания употребляла вещества на лестничной клетке. На это указывают и найденные там шприцы. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

На видео скончавшиеся лежат на бетонном полу у дверей одной из квартир, один из них — со спущенными штанами. Рядом с ними на месте происшествия можно разглядеть инструменты криминалистов. Эксперты уточняют предварительные обстоятельства случившегося. Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее 5-tv.ru писал, что рядом с погибшими лежал третий мужчина. Его в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.