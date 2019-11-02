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Жуткие кадры из парадной Петербурга, где нашли тела двух мужчин — видео

, 13:21 Внимание: шокирующие кадры! 122

Предположительно, их смерть наступила от передозировки наркотиками.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Появилось видео из парадной Петербурга, где обнаружили тела двух мужчин. Жуткая история произошла в доме на улице Будапештской во Фрунзенском районе города.

Как уточняет сайт 78.ru, предположительно причиной их смерти стала передозировка наркотиками. Вероятно, компания употребляла вещества на лестничной клетке. На это указывают и найденные там шприцы. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

На видео скончавшиеся лежат на бетонном полу у дверей одной из квартир, один из них — со спущенными штанами. Рядом с ними на месте происшествия можно разглядеть инструменты криминалистов. Эксперты уточняют предварительные обстоятельства случившегося. Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее 5-tv.ru писал, что рядом с погибшими лежал третий мужчина. Его в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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