Кадры задержания мужчины отцом девочки, которую подозреваемый пытался похитить

В распоряжении 5-tv.ru оказались фотографии мужчины, который силой, по словам очевидцев, пытался увезти маленькую девочку из поселка в Саратовской области. Инцидент произошел 2 ноября на глазах у местных жителей.

Как рассказали свидетели происшествия, неизвестный мужчина попытался силой затолкать десятилетнюю девочку к себе в машину. Ребенку удалось сбежать и добраться до дома — там девочка обо всем рассказала отцу.

Мужчина прибежал на место происшествия и успел задержать преступника. Отец едва не похищенной девочки удерживал его до приезда полиции, заломив потенциальному растлителю руки за спину и прижав его к капоту автомобиля. Сейчас УМВД по Саратовской проводит проверку по данному факту. Подозреваемый задержан для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что отчим зверски изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу в Ленобласти.