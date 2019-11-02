«Ноябрьфест» в Крыму собрал рекордное количество гостей

Эногастрономический фестиваль «Ноябрьфест» — 2019 бьет собственные рекорды — его намереваются посетить более десяти тысяч человек, что в два раза больше, чем годом ранее.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко уже назвал этот «Ноябрьфест» рекордным, хотя его итоги будут подведены позднее, пишет РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для многочисленных гостей фестиваля подготовлена разнообразная программа. В частности, 11 виноделен полуострова устраивают дни открытых дверей, где любой желающий может познакомиться с процессом производства напитков, а также продегустировать их. В том числе, можно попасть и на легендарный завод «Массандра», чья продукция популярна не только в России, но и за ее пределами.

Гендиректор завода «Новый свет» Алексей Пугачев, чье предприятие выступило спонсором «Ноябрьфеста», считает, что фестиваль способен продлить курортный сезон в Крыму.

Помимо дегустаций состоится и музыкальная программа, хедлайнерами которой станет группа Uma2rman.

Подробности о мероприятиях «Ноябрьфеста» представлены на его сайте.