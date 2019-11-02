«Серьезно?»: Гагарину попытались уличить в подражании Бузовой

Полину Гагарину упрекнули в подражании Ольге Бузовой. Поводом для сравнения стал снимок, который певица опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото артистка позирует в гримерке незадолго до выхода на сцену. Гагарина сидит на стуле в золотом сверкающем платье и высоких сапогах, от которых под платье уходит тканевое соединение, похожее на пояс для чулок. Волосы Полина собрала в хвост, передает издание «Дни.ру».

«Кто бы мог подумать… Гагарина копирует Бузову!» — возмутилась одна из пользовательниц.

Instagram @gagara1987

Вероятно, речь идет об одном из концертных костюмов Ольги. У теледивы действительно есть похожий наряд — когда-то в сторис она делилась видео, на котором позирует в сверкающем наряде с похожими ботфортами и поясом. Однако на этом сходство заканчивается.

Поклонники Полины немедленно выразили свое несогласие с одиноким комментарием. По мнению фанатов Гагариной, этих артисток нельзя сравнивать даже в вопросах репертуара и качества исполнения, а уж в сценических костюмах и подавно.

«Их что, можно сравнить, вы серьезно?»

«Гагарина индивидуальна, она такая одна!» — уверены фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни.