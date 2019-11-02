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Матч «Зенит» — ЦСКА закончился ничьей 1:1

, 21:01 Видео 208

Голы забили Никола Влашич и Александр Ерохин.

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Фото, видео: ТАСС/Демьянчук Александр, Instagram @lena_moskaleva

Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА завершился ничьей 1:1.

Счет в игре открыли москвичи в добавленную перед перерывом минуту, когда полузащитник Никола Влашич точно пробил в дальний угол ворот сине-бело-голубых.

Однако «армейцы» с 54-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Яки Бийола.

На 73-й минуте счет в игре сравнял полузащитник Александр Ерохин благодаря результативной передаче форварда Артема Дзюбы.

Под самый конец матча — на 86-й минуте нападающий Сардар Азмун ногой влетел в защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона, и между футболистами моментально возникла стычка.

Instagram @d_kharin70

Таким образом после сегодняшнего матча «Зенит», набрав 33 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА (27) занимает пятое место.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перед началом матча фанаты «Зенита» устроили своим кумирам красочное файер-шоу. Матч прошел на стадионе «Газпром Арена», вмещающем почти 70 тысяч зрителей.

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