Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА завершился ничьей 1:1.

Счет в игре открыли москвичи в добавленную перед перерывом минуту, когда полузащитник Никола Влашич точно пробил в дальний угол ворот сине-бело-голубых.

Однако «армейцы» с 54-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Яки Бийола.

На 73-й минуте счет в игре сравнял полузащитник Александр Ерохин благодаря результативной передаче форварда Артема Дзюбы.

Под самый конец матча — на 86-й минуте нападающий Сардар Азмун ногой влетел в защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона, и между футболистами моментально возникла стычка.

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Таким образом после сегодняшнего матча «Зенит», набрав 33 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА (27) занимает пятое место.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перед началом матча фанаты «Зенита» устроили своим кумирам красочное файер-шоу. Матч прошел на стадионе «Газпром Арена», вмещающем почти 70 тысяч зрителей.