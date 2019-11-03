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Видео: убийца выпустил пять пуль в главу ЦПЭ Ингушетии

, 0:50 Видео 157

На замедленной съемке с места расстрела Ибрагима Эльджаркиева видно, что в главу ЦПЭ Ингушетии три раза выстрелили практически в упор и две пули киллер послал уже в лежащего человека.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

На видео, появившемся в распоряжении 5-tv.ru, видно как киллер расстреливает главу Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД Ибрагима Эльджаркиева.

Судя по кадрам на замедленной съемке, в главу ЦПЭ Ингушетии три раза выстрелили практически в упор и две пули киллер послал уже в лежащего человека. В подбегающего к брату 30-летнего Абдула Ахмеда преступник выстрелил четыре раза. Уже убегая с места преступления стрелок почему-то вернулся к упавшему брату начальника ЦПЭ, но никаких других действий не произвел, после чего скрылся из поля зрения камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что киллер использовал пистолет «Глок» производства Австрии. Оружия на месте преступления правоохранители не нашли.

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