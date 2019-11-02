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Полиция разыскивает трех мужчин после убийства начальника ЦПЭ Ингушетии

, 22:07 Видео 393

Составлен словесный портрет киллера, расстрелявшего на улице Академика Анохина главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Столичная полиция разыскивает трех человек после убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Идет розыск трех мужчин, составлен словесный портрет киллера», — передает телеканал.

По информации ТАСС, стрелок предположительно использовал пистолет «Глок» производства Австрии. Оружие на месте преступления не нашли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неподалеку от места убийства начальника ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева был найден автомобиль, на котором предположительно скрылись злоумышленники. В связи с обнаружением машины план «Перехват» отменен.

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