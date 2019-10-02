Женщина скончалась после пластики груди в Москве

Уроженка Новосибирска скончалась после проведенной ей пластической операции по коррекции груди в одной из столичных клиник.

31-летняя Татьяна П. решила обратиться к услугам врачей после рождения и кормления ребенка. Однако после операции у нее начались перебои с дыханием, и она была экстренно госпитализирована в Первую Градскую больницу имени Пирогова.

ВКонтакте @bstraining

На протяжении месяца врачи боролись с последствиями пластики, но в конце сентября состояние женщины значительно ухудшилось, у нее был диагностирован синдром Ланса-Адамса (периодические остановки сердца и дыхания), а постоянная гипоксия привела к энцефалопатии (нарушению кровоснабжения и распаду тканей головного мозга) .

Супруг Татьяны Евгений рассказал 5-tv.ru, что у его супруги не было проблем со здоровьем.

« Никаких жалоб не было, конечно. В детстве что-то было у нее, но мы столько лет никуда не обращались, вообще никаких проблем не было. Сейчас настолько мало информации, что я сам пытаюсь понять », — сказал он.

5-tv.ru

По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело. В медицинском учреждении, где делали пластическую операцию, проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему пластические хирурги-дилетанты вновь берутся за скальпель.