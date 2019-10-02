Женщина скончалась после пластики груди в Москве

Уроженка Новосибирска скончалась после проведенной ей пластической операции по коррекции груди в одной из столичных клиник.
31-летняя Татьяна П. решила обратиться к услугам врачей после рождения и кормления ребенка. Однако после операции у нее начались перебои с дыханием, и она была экстренно госпитализирована в Первую Градскую больницу имени Пирогова.
На протяжении месяца врачи боролись с последствиями пластики, но в конце сентября состояние женщины значительно ухудшилось, у нее был диагностирован
Супруг Татьяны Евгений рассказал 5-tv.ru, что у его супруги не было проблем со здоровьем.
«
По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело. В медицинском учреждении, где делали пластическую операцию, проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему пластические хирурги-дилетанты вновь берутся за скальпель.