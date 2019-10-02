  1. Пятый канал
  4. Женщина скончалась после пластики груди в Москве

Женщина скончалась после пластики груди в Москве

, 23:47 Эксклюзивное интервью 47

Врачи боролись за жизнь молодой матери почти месяц.

Фото: ren.tv

Уроженка Новосибирска скончалась после проведенной ей пластической операции по коррекции груди в одной из столичных клиник.

31-летняя Татьяна П. решила обратиться к услугам врачей после рождения и кормления ребенка. Однако после операции у нее начались перебои с дыханием, и она была экстренно госпитализирована в Первую Градскую больницу имени Пирогова.

ВКонтакте @bstraining

На протяжении месяца врачи боролись с последствиями пластики, но в конце сентября состояние женщины значительно ухудшилось, у нее был диагностирован синдром Ланса-Адамса (периодические остановки сердца и дыхания), а постоянная гипоксия привела к энцефалопатии (нарушению кровоснабжения и распаду тканей головного мозга).

Супруг Татьяны Евгений рассказал 5-tv.ru, что у его супруги не было проблем со здоровьем.

«Никаких жалоб не было, конечно. В детстве что-то было у нее, но мы столько лет никуда не обращались, вообще никаких проблем не было. Сейчас настолько мало информации, что я сам пытаюсь понять», — сказал он.

5-tv.ru

По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело. В медицинском учреждении, где делали пластическую операцию, проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему пластические хирурги-дилетанты вновь берутся за скальпель.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.44
0.37 71.47
0.63
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?

Последние новости

0:48
Звезда «Папиных дочек» призналась, почему решилась на домашние роды
0:33
Астафьев день: Что можно и что нельзя делать 3 октября
0:15
«Как мед»: «Русская Кардашьян» выложила в сеть «скромный» снимок
23:54
«Зенит» 3:1 «Бенфика» — Чем запомнился этот матч в Петербурге?
23:47
Женщина скончалась после пластики груди в Москве
23:31
Полный текст «формулы Штайнмайера» обсудили участники международного дискуссионого клуба «Валдай»

Сейчас читают

Пилоту, 5 мая аварийно посадившему самолет в «Шереметьево», предъявлено обвинение
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев