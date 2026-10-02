Холодно и сыро: в Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Сложившиеся погодные условия поставили под угрозу продовольственную безопасность региона.

В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Режим ЧС из-за гибели сельхозкультур ввели в Татарстане

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Татарстане из-за гибели сельскохозяйственных культур. Соответствующее распоряжение раиса республики Рустама Минниханова опубликовано на официальном портале правовой информации.

Причиной стали сразу несколько природных явлений: выпревание посевов, заморозки и переувлажнение почвы. В документе отмечается, что сложившаяся ситуация создала угрозу продовольственной безопасности.

ЧС установлена в 41 из 43 муниципальных районов Татарстана. Для всей территории республики определен региональный уровень реагирования.

Главам муниципальных районов поручено проинформировать жителей о введении режима ЧС. Кроме того, им предстоит определить состав рабочих групп комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также силы, которые будут участвовать в устранении последствий опасных природных явлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый снег выпал в Бурятии и Забайкальском крае. Жители регионов сняли на видео заснеженные улицы, дома и деревья. Местами осадки прошли крупными хлопьями и покрыли землю, несмотря на то что часть деревьев еще сохраняла листву. Жители Улан-Удэ отметили, что в этом году снег пришел раньше, чем обычно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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