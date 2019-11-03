«Это счастье!» Волочкова похвасталась расположением Пугачевой

Анастасия Волочкова похвасталась расположением Примадонны российской эстрады. На своей странице в Instagram балерина опубликовала видео теплых объятий с певицей.

Волочкова принимала участие в большом сольном концерте Пугачевой в Минске. Анастасия исполнила танцевальную партию в одном из номеров программы, после чего Алла Борисовна крепко обняла и поцеловала звезду балета.

«Это счастье!» — резюмировала окрыленная Волочкова.

Впрочем, пользователи энтузиазма не разделяют. Они с испугом предвкушают шквал постов с упоминанием выступления у Аллы Пугачевой. При этом, по мнению фолловеров, само выступление было весьма низкого качества.

«Ну все, товарищи. Теперь целый месяц будет постить фото и видео с этого „концерта“», — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова рассказала об упорных тренировках перед выступлением на концерте Пугачевой.