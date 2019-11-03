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«Он не отдыхал вообще»: Экс-чемпион IBF и IBO об ультиматуме Альвареса Ковалеву

, 14:21 Видео 548

По словам Эдуарда Трояновского, у российского боксера не было времени на восстановление после заключительного боя перед поединком с мексиканцем.

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Фото, видео: Instagram @tee_sirk, ТАСС /Шарифулин Валерий

Бывший чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский в беседе с РИА Новости рассказал об ультиматуме, который команда мексиканского боксера Сауля Альвареса выдвинула россиянину Сергею Ковалеву.

По его словам, спортсмен в ходе поединка выступал на вторых ролях, дабы хоть немного поберечь свои силы на весь бой. Эдуард Трояновский подчеркнул, что Сергей Ковалев не имел возможности полноценно восстановиться после заключительного боя перед поединком с Саулем Альваресом.

«Не было нормального восстановления. Это порой играет очень злую шутку. Он не отдыхал вообще. Они (команда Альвареса — Прим.ред.) все изучили и дали Ковалеву ультиматум, что вот так, либо никак. Соответственно, Сергей после тяжелого боя в России начал снова работать, что неправильно», — заявил Эдуард Трояновский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Ковалев извинился за поражение от Сауля Альвареса. Российский боксер проиграл мексиканцу нокаутом в 11-м раунде поединка, состоявшегося в Лас-Вегасе.

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