«Он не отдыхал вообще»: Экс-чемпион IBF и IBO об ультиматуме Альвареса Ковалеву

Бывший чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский в беседе с РИА Новости рассказал об ультиматуме, который команда мексиканского боксера Сауля Альвареса выдвинула россиянину Сергею Ковалеву.
По его словам, спортсмен в ходе поединка выступал на вторых ролях, дабы хоть немного поберечь свои силы на весь бой. Эдуард Трояновский подчеркнул, что Сергей Ковалев не имел возможности полноценно восстановиться после заключительного боя перед поединком с Саулем Альваресом.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Ковалев извинился за поражение от Сауля Альвареса. Российский боксер проиграл мексиканцу нокаутом в 11-м раунде поединка, состоявшегося в Лас-Вегасе.