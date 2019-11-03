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  4. Сергей Ковалев извинился за поражение от Сауля Альвареса

Сергей Ковалев извинился за поражение от Сауля Альвареса

, 12:31 Видео 87

Российский боксер проиграл мексиканцу нокаутом в 11-м раунде поединка, состоявшегося в Лас-Вегасе.

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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, Instagram @tee_sirk

Российский боксер Сергей Ковалев принес извинения за поражение, которое потерпел в поединке против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе. По словам промоутера спортсмена Кэти Дува, россиянин сделал все, что смог.

«Сергей попросил прощения за поражение. Но ему, по сути, не за что извиняться, он сделал все, что от него зависело», — цитирует ТАСС промоутера.

Организаторы состоявшегося поединка сообщили, что российский боксер смог избежать серьезных травм в бою с мексиканским противником. Собеседник агентства добавил, что у Сергея Ковалева ощущается только боль в челюсти.

«Сергея осмотрели врачи. Серьезных повреждений нет. Только боль в челюсти», — сказал организатор.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео нокаута Сергея Ковалева в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

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