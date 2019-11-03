Сергей Ковалев извинился за поражение от Сауля Альвареса

Российский боксер Сергей Ковалев принес извинения за поражение, которое потерпел в поединке против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе. По словам промоутера спортсмена Кэти Дува, россиянин сделал все, что смог.
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Организаторы состоявшегося поединка сообщили, что российский боксер смог избежать серьезных травм в бою с мексиканским противником. Собеседник агентства добавил, что у Сергея Ковалева ощущается только боль в челюсти.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео нокаута Сергея Ковалева в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.