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«Черная пантера!» Похудевшую Пегову поклонники назвали статуэточкой

, 18:51 Фото 5

Актриса приобрела узкую талию, но сохранила аппетитные формы.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Ирина Пегова отправилась на гастроли в Новосибирск. Кинодива опубликовала в Instagram фото из столичного аэропорта «Шереметьево». На снимке актриса позирует перед зеркалом на фоне гардероба и чемоданов. Для перелета звезда выбрала total black наряд: высокие изящные сапожки, брюки и облегающую, демонстрирующую пышные формы водолазку.

«Все в Шарике! Даже все вовремя случилось! Новосибирск встречай!» — подписала пост артистка.

Instagram @pegovairina

Поклонники 41-летней заметно похудевшей, свежей и подтянутой Ирины Пеговой оценили публикацию по достоинству. Подписчики звезды уверены — силы воли и дисциплины артистке не занимать. Актриса поразила фан-базу стройной фигурой в облегающем наряде, подчеркивающем аппетитные формы.

«Фигура просто класс!»

«Шикарно выглядите! Стройняшка»;

«Черная пантера»;

«Статуэточка красивая, яркая», — написали фолловеры.

Однако среди 600-тысячной аудитории Ирины Пеговой нашлось несколько острых на язык пользователей.

«По-моему, все видят только два шарика!» — иронично заметил юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова показала баню «по-киношному».

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