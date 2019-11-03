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  4. «Давай, Настюха!» Пугачева подбодрила Волочкову на своем шоу — видео

«Давай, Настюха!» Пугачева подбодрила Волочкову на своем шоу — видео

, 21:03 Видео 1 267

Балерина исполнила танцевальный номер на концерте Примадонны в Минске.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова выступила с танцевальным номером на шоу Аллы Пугачевой в Минске. Теперь балерина не устает публиковать в Instagram фото и видео с развлекательного мероприятия. Танцовщица по-настоящему гордится тем, что заслужила расположение Примадонны.

В очередном ролике, размещенном Анастасией Волочковой, видно, как она исполняет танцевальную партию в пачке цвета «фуксия». Примадонна в это время всячески подбадривает балерину.

«Анастасия Волочкова — королева Instagram! Давай-давай, Настюха!» — поддержала Алла Борисовна танцовщицу.

Подписчики Анастасии Волочковой прошлись по кадрам с выступления катком. Некоторых возмутило количество контента, которым балерина успела поделиться в соцсети после участия в шоу поп-дивы. Также многие фанаты отметили — Алла Пугачева могла просто пошутить над танцовщицей.

«Стеб. Жесткий. Блаженна? Анастасия, не ведающая стыда»;

«Алла Борисовна, гениально, с чувством юмора!»

«Троллинг от Аллы», — предположили фолловеры.

Некоторые юзеры оказались еще более жестокими. Они в пух и прах раскритиковали танец Анастасии Волочковой.

«Грация! Где, блин, грация?! Ну, хоть намек на нее?!»

«Это полный пипец, а не балет»;

«Ну, вот. Теперь в подтанцовке»;

«Полный провал», — написали хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова дала злопыхателям очередной шанс, открыв комментарии в своем Instagram.

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