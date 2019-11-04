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  4. В Кремле предупредили о развале газотранспортной системы Украины без транзита из РФ

В Кремле предупредили о развале газотранспортной системы Украины без транзита из РФ

, 1:17 35

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что переправлять «голубое топливо» через Незалежную однозначно необходимо.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

Тема:
Украинский кризис 232

Газотранспортая система (ГТС) Украины развалится без российского газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля рассказал о состоявшихся на этой неделе переговорах Евросоюза, России и Украины по поводу транзита российского газа через территорию Незалежной. Основной темой обсуждения сторон стал вопрос: нужно ли переправлять газ через Украину?

«Очевидно, что нужно. Это необходимо для самой Украины. Если не будет транзита, ГТС Украины просто развалится», — приводит слова Пескова Интерфакс.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что за счет «альтернативных маршрутов» у России будет гарантированный путь поставок в Европу в обход Украины. Однако Москва не отказывается от переправления «голубого топлива» через страну-соседа. Ранее это подтверждал сам Владимир Путин. Однако пойти на такой шаг будет невозможно без согласия Киева. 2 ноября «Нафтогаз Украины» направил в арбитражный суд Стокгольма очередной иск против «Газпрома» по вопросу газового транзита. Как до этого заявил глава России, вначале нужно отказаться от «абсурдных требований», а затем идти на договоренности.

Десятилетний контракт на транзит газа из России в Европу через украинскую территорию истекает в конце 2019 года. Кремль неоднократно сообщал, что дальнейшее транзиритование возможно в случае заключения договора с украинской стороной на взаимовыгодных условиях и обнуления претензий к «Газпрому».

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин призвал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной.

Тема:
Украинский кризис 232
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