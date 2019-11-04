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  4. После литургии патриарх Кирилл сопоставил современные трудности с историческими

После литургии патриарх Кирилл сопоставил современные трудности с историческими

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Священнослужитель поздравил россиян с Днем Казанской иконы Божией матери, который проходит 4 ноября.

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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров, 5-tv.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в честь Дня Казанской иконы Божией матери, который выпадает на 4 ноября и совпадает с Днем народного единства. Торжественная служба прошла в Успенском соборе Московского Кремля.

По завершению церковных обрядов патриарх Кирилл обратился к россиянам, поздравил их с праздником и посоветовал им чаще сопоставлять современные трудности с теми, которые пришлось пережить их предкам.

«Когда особенно трудно становится нам, людям XXI века, сталкивающимся с теми проблемами, которые Бог попустил нам решать, очень важно чаще бывать в Успенском соборе и соотносить трудности сегодняшнего дня с теми самыми судьбоносными днями бытия страны и Церкви, с теми самыми трудностями, когда вопрос стоял: быть или не быть», — отметил священнослужитель.

Он добавил, что на фоне тех событий, которые пережили наши соотечественники, сегодняшние неурядицы могут показаться не такими страшными и неразрешимыми.

Патриарх Кирилл также прокомментировал воссоединение Русской православной церкви с Архиепископией западноевропейских приходов русской традиции. Священнослужитель отметил, что теперь образовалась «единая церковь» и нет никаких оснований полагать, что священное единство может быть утрачено. По его мнению, именно Русская православная церковь несет ответственность за судьбу православия в мировом масштабе.

Праздник Иконы Божией матери отмечается в один день с Днем народного единства, поскольку именно этот святой образ покровительствовал войску Минина и Пожарского во время войны с интервентами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Кирилл уверен, что мировое православие преодолеет раскол.

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