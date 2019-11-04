Житель Оренбуржья подал рекордный иск о моральном ущербе на 100 трлн рублей

Житель Оренбургской области подал иск о возмещении морального ущерба на 100 триллионов рублей. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ, к работникам которой у мужчины и возникли претензии на астрономическую сумму.

В ведомстве подробностей не привели, однако рассказали, что в октябре суд признал требования истца необоснованными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска. Намерен ли тот обжаловать это решение — пока неизвестно.

Размер иска стал рекордным, так как за девять месяцев текущего года всего было подано 4,6 тысячи требований о возмещении морального ущерба, суммарная стоимость которых составляет 12 миллиардов рублей, отмечает ТАСС.

За указанный период полностью или частично было удовлетворено менее 700 исков к приставам на сумму 339 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России могут появиться частные судебные приставы, чтобы разгрузить работу ФССП.