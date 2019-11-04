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  4. Путин уволил десять генералов СКР, МЧС, МВД

Путин уволил десять генералов СКР, МЧС, МВД

, 20:19 74

В списке снятых с должностей числится и обвиняемый в мошенничестве генерал МВД Мельников.

Фото: ТАСС / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин уволил десять генералов Следственного комитета, МЧС, а также МВД. Как передает ТАСС, также в списке снятых с должностей числится и обвиняемый в мошенничестве генерал МВД Мельников.

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