«То ли подстриглась, то ли в парике»: Варнава заинтриговала новым образом

Одно из самых узнаваемых лиц Comedy Woman — Екатерина Варнава вновь поразила поклонников новым образом. На этот раз длинноволосая актриса предстала перед аудиторией со стрижкой «под мальчика» с иссиня-черным цветом волос.
В Instagram артистка выложила фото, на котором она как минимум по пояс обнажена, и лишь слегка прикрывает грудь рукой.
«Я точно подстригусь. Вот прям отвечаю. Не угрожаю», — загадочно подписала она снимок.
Осталось непонятным — в действительности ли она отрезала свои локоны или парикмахер сумел так искусно их спрятать под париком.
Мнения подписчиков разделились — одни категорически против расставания Екатерины с роскошной гривой, а другие, напротив, сочли ее новый стиль сногсшибательным.
«Волосы — это украшение. Не лишайся их», — отметил один из подписчиков.
«Не надо этого делать, оставайтесь прекрасной», — поддержал другой.
«Невероятно идет! Очень нравится», — считает третий.
А кто-то решил пошутить, добавив, что «купит волосы, дорого».
При этом буквально недавно 34-летняя Екатерина Варнава предстала перед фанатами с кудряшками, объяснив это наступлением осени и необходимостью перемен.