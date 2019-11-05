«То ли подстриглась, то ли в парике»: Варнава заинтриговала новым образом

Одно из самых узнаваемых лиц Comedy Woman — Екатерина Варнава вновь поразила поклонников новым образом. На этот раз длинноволосая актриса предстала перед аудиторией со стрижкой «под мальчика» с иссиня-черным цветом волос.

В Instagram артистка выложила фото, на котором она как минимум по пояс обнажена, и лишь слегка прикрывает грудь рукой.

«Я точно подстригусь. Вот прям отвечаю. Не угрожаю», — загадочно подписала она снимок.

Осталось непонятным — в действительности ли она отрезала свои локоны или парикмахер сумел так искусно их спрятать под париком.

Instagram @kativarnava

Мнения подписчиков разделились — одни категорически против расставания Екатерины с роскошной гривой, а другие, напротив, сочли ее новый стиль сногсшибательным.

«Волосы — это украшение. Не лишайся их», — отметил один из подписчиков.

«Не надо этого делать, оставайтесь прекрасной», — поддержал другой.

«Невероятно идет! Очень нравится», — считает третий.

А кто-то решил пошутить, добавив, что «купит волосы, дорого».

При этом буквально недавно 34-летняя Екатерина Варнава предстала перед фанатами с кудряшками, объяснив это наступлением осени и необходимостью перемен.