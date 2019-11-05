Россияне назвали самые интересные профессии

Россияне называли самые интересные профессии, пишет RT. Такое исследование провели аналитики сервиса «Работа.ру».

Выше всех в составленном списке оказалась профессия дизайнера. За нее отдали голоса 31,8% опрошенных. На втором месте журналистика — так проголосовали 28,9%. Замыкает тройку лидеров профессия артиста — 23,8%.

Занятными респонденты также назвали профессии врача (22,1%), ученого (20,4%) и пилота (20,3%). Тем не менее почти 72% участников исследования считают свою работу интересной.

Куда менее увлекательной граждане РФ считают работу официанта. О ней вспомнили лишь 1,5% опрошенных. Немногим больше людей отметили интересной профессию курьера (2,6%), продавца (5,2%), полицейского (8,8%) и финансиста (9,9%).

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне назвали причины отказа от путешествий в 2019 году.