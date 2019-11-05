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Багато газу: Киев заявил о готовности прекратить транзит из России

, 9:41 Эфирная новость 57

Украинские чиновники заявили, что голубого топлива в стране рекордное количество. Правда, в домах и школах батареи продолжают быть холодными.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma, 5-tv.ru

Украина в транзите российского газа не нуждается. Своих запасов топлива у страны — рекордное количество. Об этом отчитался целый ряд чиновников Незалежной.

«Если говорить о газе, а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора, мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории», — заявил в эфире ICTV министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Чиновники поспешили отрапортовать о полной готовности к отопительному сезону. Вот только слова сильно разошлись с делом. Так, только в Черновцах и Херсоне до сих пор холодные батареи почти в половине жилых домов. Не отапливаются даже больницы, а в школах пришлось сократить длительность уроков — в классах невозможно находиться без теплой одежды.

Не готовым к отопительному сезону оказались даже в Киеве. Там мерзнут сотни семей, и когда в их квартирах станет тепло — пока неясно.

А украинские военнослужащие жалуются на качество еды. Как сообщал ранее 5-tv.ru, в сети были опубликованы фотографии подаваемых блюд. Пользователи были шокированы.

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