«Мисс Москва» развелась с экс-королем Малайзии из-за его измен

О разводе обладательницы титула «Мисс Москва 2015» Оксаны Воеводиной и бывшего короля Малайзии султана Келантана Мухаммада V стало известно еще в июле этого года, однако причины размолвки супругов до сих пор неизвестны.

Ранее обсуждалась версия, что российская модель была неверна своему мужу, вследствие чего он решил поставить точку в отношениях, а после даже потребовал сделать тест на отцовство ребенка, рожденного в браке с русской красавицей.

По информации источника KP.RU, причины разрыва были полностью противоположными. Как сообщила изданию подруга Воеводиной, именно Мухаммад V изменял своей избраннице, а не наоборот. Якобы модель узнала, о том, что ее супруг до нее состоял в отношениях с другой женщиной и не прекратил с ней встречаться после свадьбы.

« Она (Воеводина — Прим.ред.)заявила: „С тобой жить больше не буду“. И первой предложила разводиться », — рассказала знакомая девушки.

Как отмечает издание, бывший король Малайзии хотел избежать огласки и надеялся сохранить семейный конфликт в секрете, однако россиянку не устроили предложенные условия, и она уехала из Швейцарии в Москву на четвертом месяце беременности.

Сейчас адвокаты Воеводиной и Мухаммада V пытаются договориться относительно деталей развода. Представители султана настаивают на том, чтобы модель скрывала ребенка и не называла имя его биологического отца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Мисс Москва» потребовала у экс-короля Малайзии 750 миллионов рублей за год брака.